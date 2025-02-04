Рубіо офіційно призначили очолювати USAID: як пояснили у Держдепі США

Державний секретар США Марко Рубіо офіційно призначений виконувачем обов'язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомили у Держдепі США 3 лютого, пише УНН.

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"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) давно відхилилося від своєї початкової місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і тепер очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться у заяві Держдепартаменті.

Як проміжний крок до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства президент Дональд Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо виконувачем обов'язків адміністратора - повідомили у Держдепі.

Рубіо, як вказано, також повідомив Конгрес про те, що "проводиться перегляд діяльності USAID щодо надання іноземної допомоги з метою можливої ​​реорганізації".

"Оцінюючи USAID і забезпечуючи його відповідність порядку денному "Америка понад усе" та зусиллям Державного департаменту, ми продовжуватимемо захищати інтереси американського народу та гарантувати, що їхні податкові долари не будуть витрачені даремно", - сказано у заяві.

Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN