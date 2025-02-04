Рубіо офіційно призначили очолювати USAID: як пояснили у Держдепі США
Київ • УНН
Марко Рубіо призначений виконувачем обов'язків адміністратора USAID. Держдеп США заявив про перегляд діяльності агентства через невідповідність національним інтересам.
Державний секретар США Марко Рубіо офіційно призначений виконувачем обов'язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомили у Держдепі США 3 лютого, пише УНН.
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"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) давно відхилилося від своєї початкової місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і тепер очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться у заяві Держдепартаменті.
Як проміжний крок до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства президент Дональд Трамп призначив держсекретаря Марко Рубіо виконувачем обов'язків адміністратора
Рубіо, як вказано, також повідомив Конгрес про те, що "проводиться перегляд діяльності USAID щодо надання іноземної допомоги з метою можливої реорганізації".
"Оцінюючи USAID і забезпечуючи його відповідність порядку денному "Америка понад усе" та зусиллям Державного департаменту, ми продовжуватимемо захищати інтереси американського народу та гарантувати, що їхні податкові долари не будуть витрачені даремно", - сказано у заяві.
Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN03.02.25, 20:42 • 36944 перегляди