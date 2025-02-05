Рубіо про іноземну допомогу: "Це не благодійність, а інструмент національних інтересів"

Іноземна допомога США повинна просувати національні інтереси країни, а не бути формою благодійності. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з президентом Коста-Ріки Родріго Чавес Роблес, пише УНН.

Я хочу повторити те, що вже говорив: Я вже давно підтримую іноземну допомогу. Я продовжую підтримувати іноземну допомогу. Але іноземна допомога - це не благодійність. Вона існує з метою просування національних інтересів Сполучених Штатів. Кожен долар, який ми витрачатимемо, доки я буду Державним секретарем - і доки президент Трамп перебуватиме в Білому домі, - буде доларом, який просуватиме наші національні інтереси, - пояснив Рубіо.

Держсекретар також пояснив, що рішення про 90-денну заморозку допомоги дозволяє адміністрації переглянути програми та їхню ефективність. За його словами, до заморозки USAID відмовлялася надавати інформацію про використання коштів, зокрема, хто отримує гроші та через скількох підрядників вони проходять.

До того, як ми зробили заморозку, ми не могли нічого дізнатися про деякі з цих програм, і USAID, зокрема, відмовилися нам що-небудь повідомляти. Ми не скажемо вам, куди йдуть гроші, для чого вони, у кого вони, який підрядник це був - у деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж досягають передбачуваного одержувача. Це не мої цифри. Це цифри USAID, - пояснив Держсекретар.

Він також зауважив, що у деяких випадках, із USAID, 10, 12, 13 відсотків, можливо, менше грошей фактично доходили до одержувача, а решта йшла на накладні витрати і бюрократію.

Це не мої гроші. Це гроші платників податків. Тож ми не збираємося відмовлятися від іноземної допомоги. У нас буде іноземна допомога, яка має сенс. У нас буде іноземна допомога, яка працює. У нас буде іноземна допомога, яка просуває національні інтереси. У нас буде іноземна допомога, яка приносить користь нашим надійним партнерам і нашим союзникам, - додав Рубіо.

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