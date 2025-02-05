Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. USAID отказывалась предоставлять информацию об использовании средств, где до получателей доходит лишь 10-13% от суммы.
Иностранная помощь США должна продвигать национальные интересы страны, а не быть формой благотворительности. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблес, пишет УНН.
Я хочу повторить то, что уже говорил: Я уже давно поддерживаю иностранную помощь. Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь - это не благотворительность. Она существует с целью продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы будем тратить, пока я буду Государственным секретарем - и пока президент Трамп будет находиться в Белом доме, - будет долларом, который будет продвигать наши национальные интересы,
Госсекретарь также пояснил, что решение о 90-дневной заморозке помощи позволяет администрации пересмотреть программы и их эффективность. По его словам, до заморозки USAID отказывалась предоставлять информацию об использовании средств, в частности, кто получает деньги и через скольких подрядчиков они проходят.
До того, как мы сделали заморозку, мы не могли ничего узнать о некоторых из этих программ, и USAID, в частности, отказались нам что-либо сообщать. Мы не скажем вам, куда идут деньги, для чего они, у кого они, какой подрядчик это был - в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем достигают предполагаемого получателя. Это не мои цифры. Это цифры USAID,
Он также отметил, что в некоторых случаях, с USAID, 10, 12, 13 процентов, возможно, меньше денег фактически доходили до получателя, а остальное шло на накладные расходы и бюрократию.
Это не мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Поэтому мы не собираемся отказываться от иностранной помощи. У нас будет иностранная помощь, которая имеет смысл. У нас будет иностранная помощь, которая работает. У нас будет иностранная помощь, которая продвигает национальные интересы. У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам,
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