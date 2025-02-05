Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность

ukenru
Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 56329 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 107122 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 113546 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 115147 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 113439 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 107427 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 104418 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 101799 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 131216 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 113073 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

5 февраля, 00:46 • 95695 просмотра
Трамп принимает первого иностранного лидера в Белом доме: подробности встречи: подробности встречи

Трамп принимает первого иностранного лидера в Белом доме: подробности встречи: подробности встречи

5 февраля, 01:39 • 36494 просмотра
Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

5 февраля, 02:23 • 83736 просмотра
Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Габбард на должность директора нацразведки

5 февраля, 02:54 • 70158 просмотра
Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

5 февраля, 03:37 • 65882 просмотра
публикации
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 29781 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 131216 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 149503 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 178378 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 171304 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 10015 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 103607 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 103375 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 105503 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 116961 просмотра
Актуальное
Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность

Рубио о USAID: иностранная помощь должна продвигать интересы США, это не благотворительность

Киев  •  УНН

 • 1395 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью. USAID отказывалась предоставлять информацию об использовании средств, где до получателей доходит лишь 10-13% от суммы.

Иностранная помощь США должна продвигать национальные интересы страны, а не быть формой благотворительности. Об этом заявил  Государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Родриго Чавес Роблес, пишет УНН.

Я хочу повторить то, что уже говорил: Я уже давно поддерживаю иностранную помощь. Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь - это не благотворительность. Она существует с целью продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы будем тратить, пока я буду Государственным секретарем - и пока президент Трамп будет находиться в Белом доме, - будет долларом, который будет продвигать наши национальные интересы,

- объяснил Рубио.

Госсекретарь также пояснил, что решение о 90-дневной заморозке помощи позволяет администрации пересмотреть программы и их эффективность. По его словам, до заморозки USAID отказывалась предоставлять информацию об использовании средств, в частности, кто получает деньги и через скольких подрядчиков они проходят.

До того, как мы сделали заморозку, мы не могли ничего узнать о некоторых из этих программ, и USAID, в частности, отказались нам что-либо сообщать. Мы не скажем вам, куда идут деньги, для чего они, у кого они, какой подрядчик это был - в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем достигают предполагаемого получателя. Это не мои цифры. Это цифры USAID,

- объяснил Госсекретарь.

Он также отметил, что в некоторых случаях, с USAID, 10, 12, 13 процентов, возможно, меньше денег фактически доходили до получателя, а остальное шло на накладные расходы и бюрократию.

Это не мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Поэтому мы не собираемся отказываться от иностранной помощи. У нас будет иностранная помощь, которая имеет смысл. У нас будет иностранная помощь, которая работает. У нас будет иностранная помощь, которая продвигает национальные интересы. У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам,

- добавил Рубио.

Госдеп отправляет "всех сотрудников прямого найма" USAID в административный отпуск - СМИ05.02.25, 09:19 • 12578 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы