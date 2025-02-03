Маск назвал USAID преступной организацией, которая могла финансировать исследования «биологического оружия», в частности COVID-19
Киев • УНН
Илон Маск, новый глава Департамента эффективности правительства США, назвал USAID преступной организацией. По его словам, агентство финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19.
Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности COVID-19". Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
USAID - преступная организация. Пора ей умереть,
Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, в частности COVID-19, которые убили миллионы людей?
Дополнение
Двух должностных лиц службы безопасности USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить доступ к системам агентства. Представители Департамента Маска впоследствии все же получили доступ к конфиденциальным данным.
Также официальный сайт USAID перестал функционировать 1 февраля, причины сбоя неизвестны. Это происходит на фоне возможной передачи агентства под контроль Госдепартамента США.
Напомним
Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.
26 января украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. Приостановление продлится 90 дней для проведения аудита программ помощи.