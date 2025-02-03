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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск назвал USAID преступной организацией, которая могла финансировать исследования «биологического оружия», в частности COVID-19

Маск назвал USAID преступной организацией, которая могла финансировать исследования «биологического оружия», в частности COVID-19

Киев  •  УНН

 • 6328 просмотра

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Илон Маск, новый глава Департамента эффективности правительства США, назвал USAID преступной организацией. По его словам, агентство финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19.

Американский миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства (DOGE), обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании исследований "биологического оружия, в частности COVID-19".  Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

USAID - преступная организация. Пора ей умереть,

- говорится в посте.

Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, в частности COVID-19, которые убили миллионы людей?

- добавил он.

Дополнение

Двух должностных лиц службы безопасности USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить доступ к системам агентства. Представители Департамента Маска впоследствии все же получили доступ к конфиденциальным данным.

Также официальный сайт USAID перестал функционировать 1 февраля, причины сбоя неизвестны. Это происходит на фоне возможной передачи агентства под контроль Госдепартамента США.

Напомним

Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

26 января украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. Приостановление продлится 90 дней для проведения аудита программ помощи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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