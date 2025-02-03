Маск назвав USAID злочинною організацією, яка могла фінансувати дослідження "біологічної зброї", зокрема COVID-19

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень "біологічної зброї, зокрема COVID-19". Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

USAID - злочинна організація. Час їй померти, - йдеться у пості.

Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, які вбили мільйони людей? - додав він.

Доповнення

Двох посадовців служби безпеки USAID відправили у відпустку через відмову надати доступ до систем агентства. Представники Департаменту Маска згодом все ж отримали доступ до конфіденційних даних.

Також офіційний сайт USAID перестав функціонувати 1 лютого, причини збою невідомі. Це відбувається на фоні можливої передачі агентства під контроль Держдепартаменту США.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.

26 січня український офіс USAID отримав наказ зупинити всі проєкти та видатки після розпорядження Держдепу США. Призупинення триватиме 90 днів для проведення аудиту програм допомоги.