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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдеп США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

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Госдепартамент США работает над расширением списка исключений из заморозки иностранной помощи для Украины. Новые исключения могут открыть доступ к некоторой экономической помощи и помощи по безопасности.

Высокопоставленные должностные лица Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины, которые могут предоставить стране доступ к некоторой экономической помощи и помощи, связанной с безопасностью, которая сейчас приостановлена, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Если они будут приняты, эти исключения выйдут за пределы тех, которые госсекретарь США Марко Рубио разрешил во всем мире для «основной жизненно важной» помощи для финансирования таких программ, как разминирование и контроль над наркотиками, по словам официального представителя Государственного департамента, двух других людей, знакомых с планированием, и документа, полученного изданием.

Не было понятно, разрабатывается ли исключение в отношении контролируемого Госдепартаментом иностранного военного финансирования для Украины, пишет издание. 

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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