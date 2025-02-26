Госдеп США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Высокопоставленные должностные лица Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины, которые могут предоставить стране доступ к некоторой экономической помощи и помощи, связанной с безопасностью, которая сейчас приостановлена, сообщает Politico, пишет УНН.

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Если они будут приняты, эти исключения выйдут за пределы тех, которые госсекретарь США Марко Рубио разрешил во всем мире для «основной жизненно важной» помощи для финансирования таких программ, как разминирование и контроль над наркотиками, по словам официального представителя Государственного департамента, двух других людей, знакомых с планированием, и документа, полученного изданием.

Не было понятно, разрабатывается ли исключение в отношении контролируемого Госдепартаментом иностранного военного финансирования для Украины, пишет издание.

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