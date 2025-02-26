Анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Зеленский по результатам заседания Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили украинское производство, в частности дронов. Также было проанализировано, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Ставка. Очень хорошие детали относительно наших дронов, нашего производства. Были доклады, которые добавляют уверенности. И это важно. Конечно, анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Америка, Европа, другие части мира. Что незаменимо, что можно заменить. Мы работаем так, чтобы украинские позиции были защищены в любом случае. И это одно из ключевых условий для необходимой нам дипломатии - для правильной дипломатии, которая будет гарантировать Украине мир