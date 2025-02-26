Анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Зеленский по результатам заседания Ставки
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили производство украинских дронов и проанализировали объемы поддержки от партнеров. Госдеп США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили украинское производство, в частности дронов. Также было проанализировано, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Ставка. Очень хорошие детали относительно наших дронов, нашего производства. Были доклады, которые добавляют уверенности. И это важно. Конечно, анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Америка, Европа, другие части мира. Что незаменимо, что можно заменить. Мы работаем так, чтобы украинские позиции были защищены в любом случае. И это одно из ключевых условий для необходимой нам дипломатии - для правильной дипломатии, которая будет гарантировать Украине мир
Напомним
Высокопоставленные должностные лица Госдепартамента США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины, которые могут предоставить стране доступ к некоторой экономической помощи и помощи, связанной с безопасностью, которая сейчас приостановлена.
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico26.02.25, 12:59 • 64748 просмотров