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ЗСУ вже "майже звикли" до курської області - Зеленський

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Президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Сирського про операції в курській області рф. Українські військові успішно утримують буферну зону на території агресора протягом майже семи місяців.

Президент України повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Сирського, зокрема щодо операції на Курщині: українські військові продовжують утримувати буферну зону на території рф. Про це зеленський повідомив у вечірноьму зверненні, пише УНН.

Деталі

За словами Президента, невдовзі виповниться сім місяців, як українські бійці утримують буферну зону на території агресора.

І скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора, у росії, вже майже звикли до курської області,

- зауважив він.

Зеленський також подякував усім українським  воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначу 33-й і 225-й штурмові полки.

Водночас президент згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він подякував військовим за хороші результати на Курському напрямку.

Нагадаємо

26 лютого Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили українське виробництво, зокрема дронів. Також було проаналізовано, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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