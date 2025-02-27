У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі рф
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 4 кораблі РФ, з яких 3 мають на озброєнні "Калібри" із загальним залпом 26 ракет.
У Чорному та Азовському морях – без ворожих кораблів, у Середземному морі 3 російські ракетоносії "Калібрів". Про це повідомляють ВМС України в оперативній інформації станом на 06:00 27.02.2025, пише УНН.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Також зазначається, що в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину16.01.25, 09:42 • 22612 переглядiв