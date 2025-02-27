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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф

Киев  •  УНН

 • 6743 просмотра

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.

В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей, в Средиземном море 3 российских ракетоносителя «Калибров». Об этом сообщают ВМС Украины в оперативной информации по состоянию на  06:00 27.02.2025, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

 - говорится в сообщении.

Также отмечается, что  в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.
Image

россияне в Черном море стали меньше использовать вертолеты: Плетенчук назвал причину16.01.25, 09:42 • 22605 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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