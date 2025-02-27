В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф

В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей, в Средиземном море 3 российских ракетоносителя «Калибров». Об этом сообщают ВМС Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 27.02.2025, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

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