В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.
В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей, в Средиземном море 3 российских ракетоносителя «Калибров». Об этом сообщают ВМС Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 27.02.2025, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Также отмечается, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.
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