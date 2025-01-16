россияне в Черном море стали меньше использовать вертолеты: Плетенчук назвал причину

Российские оккупанты в акватории Черного моря стали меньше использовать вертолеты для патрулирования после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5». Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

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«Корабль, который находился в акватории Черного моря, россияне вчера завели, и с того момента фактически в море не находится ни одной единицы. Это вызывает даже некоторое удивление, потому что на охране пункта базирования никаких единиц не остается. Это в очередной раз подтверждает, что они полагаются на свою авиацию, и какую-то часть своего функционала оставляют за воздушной составляющей», - сказал представитель ВМС.

Хотя можно сказать, что есть тенденция по уменьшению применения именно вертолетов после всем известного случая с уничтожением нескольких единиц. Здесь они стали более осторожными, уменьшив количество таких случаев - сказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне и в дальнейшем продолжают проводить разведку дронами.

«В основном они используют их именно для ведения разведки юга Украины. Довольно часто эти дроны сбиваются, но это никогда не останавливало россиян в применении. Что касается самолетов, то они продолжают патрулировать акваторию. В основном это западная акватория Крыма, южная и восточные части Черного моря», - добавил Плетенчук.

Напомним,

Морские дроны «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8 возле оккупированного Крыма. Третий вертолет получил повреждения и смог приземлиться.