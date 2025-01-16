росіяни у Чорному морі почали менше використовувати гелікоптери: Плетенчук назвав причину

Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.

Російські окупанти в акваторії Чорного моря стали менше використовувати гелікоптери для патрулювання після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН. Деталі "Корабель, який перебував в акваторії Чорного моря, росіяни вчора завели, і з того моменту фактично в морі не перебуває жодної одиниці. Це викликає навіть деякий подив, тому що на охороні пункту базування жодних одиниць не залишається. Це вчергове підтверджує, що вони покладаються на свою авіацію, і якусь частину свого функціоналу залишають за повітряною складовою", - сказав речник ВМС. Хоча можна сказати, що є тенденція щодо зменшення застосування саме гелікоптерів після всім відомого випадку із знищенням кількох одиниць. Тут вони стали більш обережними, зменшивши кількість таких випадків - сказав Плетенчук. Він зазначив, що росіяни і надалі продовжують проводити розвідку дронами. "Здебільшого вони використовують їх саме для ведення розвідки півдня України. Доволі часто ці дрони збиваються, але це ніколи не зупиняло росіян у застосуванні. Що стосуються літаків, то вони продовжують патрулювати акваторію. Здебільшого це західна акваторія Криму, південна і східні частини Чорного моря", - додав Плетенчук. Нагадаємо Морські дрони "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8 біля окупованого Криму. Третій вертоліт отримав пошкодження та зміг приземлитися.