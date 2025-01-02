ГУР підтвердило знищення двох гелікоптерів рф морськими дронами біля Криму

Оснащені ракетами морські дрони "Magura V5" у Чорному морі знищили два гелікоптери рф, повідомили у ГУР МОУ у четвер, пише УНН.

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"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані", - повідомили в ГУР МОУ у соцмережах.

Ще один російський вертоліт, за даними ГУР, "зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись".

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