ГУР подтвердило уничтожение двух вертолетов рф морскими дронами возле Крыма
Киев • УНН
Морские дроны «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8 возле оккупированного Крыма. Третий вертолет получил повреждения и смог приземлиться.
Оснащенные ракетами морские дроны «Magura V5» в Черном море уничтожили два вертолета рф, сообщили в ГУР МОУ в четверг, пишет УНН.
Детали
«Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения «Group 13» с помощью оснащенных ракетами морских дронов «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы», - сообщили в ГУР МОУ в соцсетях.
Еще один российский вертолет, по данным ГУР, «потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться».
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