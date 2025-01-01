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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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минобороны рф заявило об атаке морских дронов на Крым: что известно

минобороны рф заявило об атаке морских дронов на Крым: что известно

Киев  •  УНН

 • 8884 просмотра

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российское военное ведомство заявило об уничтожении трех морских беспилотников у Крыма, но не предоставило доказательств. В поселке Кача сообщают о ликвидации пилотов вертолетов чф рф.

минобороны рф заявило об уничтожении трёх морских дронов в Крыму, однако подтверждений этим заявлениям нет, пишет УНН.

В министерстве обороны рф заявили об атаке морских дронов на Крым.

По сообщениям российских сми со ссылкой на ведомство, "силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера".

При этом никаких подтверждений этим заявлениям предоставлено не было.

В официальном телеграм-канале Министерства обороны рф данная информация отсутствует. Украинская сторона также не комментировала эти сообщения.

Также телеграм канал "Крымский ветер" сообщает, что в поселке Кача, где находится аэродром морской авиации Черноморского флота рф, подтверждают ликвидацию пилотов вертолетов.

Напомним

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