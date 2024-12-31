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Поразили десятки военных объектов в тылу рф: глава СБУ о 2024-м году

Поразили десятки военных объектов в тылу рф: глава СБУ о 2024-м году

Киев  •  УНН

 • 2515 просмотра

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За 2024 год СБУ атаковала десятки военных объектов в тылу РФ, включая аэродромы, арсеналы и нефтебазы. Служба также успешно использует новые модификации морских дронов «Sea baby» против авиации противника.

За 2024 год поражены десятки военных объектов в тылу россии, речь идет об аэродромах, арсеналах оружия и нефтебазах. Это заставило российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

"Большой вклад в эту борьбу (против рф - ред.) делает и Служба безопасности Украины. На поле боя спецназовцы ЦСО "А" СБУ результативно уничтожают противника и его технику. Особенно искусно работают с дальнобойными дронами. За этот год поразили десятки военных объектов в тылу рф: аэродромов, арсеналов оружия и нефтебаз. И этим заставили российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта", - заявил Малюк.

Он отметил, что военная контрразведка успешно применяет новые модификации морских дронов "Sea baby", в том числе и в бою с самолетами и вертолетами.

"Контрразведка противодействует российской агентуре внутри страны и разоблачает предателей, корректировщиков и коллаборационистов", - добавил Малюк.

Дополнение

Как сообщал источник УНН, на днях дальнобойные дроны СБУ устроили адский "хлопок" на российском складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в рф и расположен вблизи новочеркасска ростовской области. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины