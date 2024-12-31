Уразили десятки військових обʼєктів у тилу рф: голова СБУ про 2024-й рік

За 2024 рік уражено десятки військових обʼєктів у тилу росії, йдеться про аеродроми, арсенали зброї та нафтобази. Це змусило російську армію тримати свої резерви подалі від лінії фронту. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

"Великий внесок у цю боротьбу (проти рф - ред.) робить і Служба безпеки України. На полі бою спецпризначенці ЦСО "А" СБУ результативно знищують противника і його техніку. Особливо майстерно працюють із далекобійними дронами. За цей рік вразили десятки військових обʼєктів у тилу рф: аеродромів, арсеналів зброї та нафтобаз. І цим змусили російську армію тримати свої резерви подалі від лінії фронту", - заявив Малюк.

Він зазначив, що військова контррозвідка успішно застосовує нові модифікації морських дронів "Sea baby", зокрема, і в бою з літаками та вертольотами.

"Контррозвідка протидіє російській агентурі всередині країни та викриває зрадників, коригувальників і колаборантів", - додав Малюк.

Доповнення

Як повідомляло джерело УНН, днями далекобійні дрони СБУ влаштували пекельну "бавовну" на російському складі боєприпасів полігону "Кадамовський". Цей полігон є одним із найбільших в рф та розташований поблизу новочеркаська ростовської області.