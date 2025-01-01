міноборони рф заявило про атаку морських дронів на Крим: що відомо
Київ • УНН
російське військове відомство заявило про знищення трьох морських безпілотників біля Криму, але не надало доказів. У селищі Кача повідомляють про ліквідацію пілотів вертольотів чф рф.
міноборони рф заявило про знищення трьох морських дронів у Криму, однак підтверджень цим заявам немає, пише УНН.
У міністерстві оборони рф заявили про атаку морських дронів на Крим.
За повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на відомство, "силами Чорноморського флоту було знищено три безекіпажні катери".
При цьому жодних підтверджень цим заявам надано не було.
В офіційному телеграм-каналі міністерства оборони рф ця інформація відсутня. Українська сторона також не коментувала цих повідомлень.
Також телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що в селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту рф, підтверджують ліквідацію пілотів вертольотів.
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