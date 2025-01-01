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міноборони рф заявило про атаку морських дронів на Крим: що відомо

Київ • УНН

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російське військове відомство заявило про знищення трьох морських безпілотників біля Криму, але не надало доказів. У селищі Кача повідомляють про ліквідацію пілотів вертольотів чф рф.

міноборони рф заявило про знищення трьох морських дронів у Криму, однак підтверджень цим заявам немає, пише УНН.

У міністерстві оборони рф заявили про атаку морських дронів на Крим.

За повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на відомство, "силами Чорноморського флоту було знищено три безекіпажні катери".

При цьому жодних підтверджень цим заявам надано не було.

В офіційному телеграм-каналі міністерства оборони рф ця інформація відсутня. Українська сторона також не коментувала цих повідомлень.

Також телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що в селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту рф, підтверджують ліквідацію пілотів вертольотів.

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