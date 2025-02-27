Черноморский флот рф ослаб с начала войны, но сохраняет способность наносить удары по Украине - британская разведка
Киев • УНН
Черноморский флот рф потерял доминирование после атак Украины, уничтоживших 24 российских судна. Флот переместился в Новороссийск, но сохраняет способность наносить удары по Украине.
Российский черноморский флот после 24 февраля 2022 года потерял доминирующие позиции после украинских атак, однако он сохраняет способность наносить удары с большого расстояния по территории Украины. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.
Детали
"До вторжения россии в Украину в 2022 году российское руководство почти наверняка воспринимало военно-морские силы рф и черноморский флот как неотъемлемые компоненты своей морской мощи. После трех лет войны военно-морские возможности россии в Черном море были значительно ограничены благодаря высокоэффективным операциям Украины", - говорится в отчете.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украины ограничивались небольшим количеством крупных боевых кораблей и судов береговой обороны, а в течение войны ВМС Украины не имели возможности осуществлять обычные операции в Черном море.
"Однако, начиная с 24 февраля 2022 года, украинские силы уничтожили или повредили по меньшей мере 24 российских судна, действовавших в Черном море. Это включает потопление флагмана Черноморского флота, крейсера "москва", который ранее описывался как самая современная платформа противовоздушной обороны. Как следствие, черноморский флот россии был вынужден переместить все свои основные активы со своей исторической базы в Севастополе в новороссийск в восточной части Черного моря", - указали в британской разведке.
Также подразделения, действующие в регионе, как указано, были вынуждены адаптировать свою тактику и изменить районы, в которых они действуют. Несмотря на то, что черноморский флот россии в настоящее время ограничен восточной частью Черного моря, как отмечается в отчете, он сохраняет способность наносить удары с большого расстояния по территории Украины в поддержку сухопутных войск.
Напомним
По состоянию на утро 27 февраля в Черном и Азовском морях отсутствовали вражеские корабли, в Средиземном море находились 3 российских ракетоносителя "Калибр".
В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1150 военных армии рф, а также десятки единиц вооружения и техники.