"Суїцидальна місія": Плетенчук про вкиди рф щодо "висадки" десанту в Одесі

Наразі висадка російського десанту в Одесі неможлива. Це суїцидальна місія для окупантів. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Плетенчук прокоментував вкид російських пропагандистів про те, що в Одесі нібито збирається висадитися десант рф та пояснив, чому це неможливо наразі.

Десант висаджується лише на зустріч сухопутному угрупуванню. Висаджувати десант заради десанту – це суїцидальна місія. Вони втратили достатньо серйозно десантні спроможності в наслідок ударів по великих десантних кораблях - заявив Плетенчук.

Плетенчук наголосив, що для росіян підійти до узбережжя нереально, тому що вони знають, що їх там чекають.

Щоб зрозуміти, чи можлива висадка десанту, потрібно дивитися на лінію бойового зіткнення на суходолі й чи є там такі просування при яких є сенс проводити зустрічну операцію із висадки десанту. Станом на зараз нічого такого навіть близько немає - пояснив Плетенчук.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські війська хочуть знищити Одесу, як і решту українських міст, і вийти до кордону з Молдовою та Румунією.