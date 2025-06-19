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"Суицидальная миссия": Плетенчук о вбросах РФ относительно "высадки" десанта в Одессе

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он объяснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

"Суицидальная миссия": Плетенчук о вбросах РФ относительно "высадки" десанта в Одессе

В настоящее время высадка российского десанта в Одессе невозможна. Это самоубийственная миссия для оккупантов. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.  

Детали

Плетенчук прокомментировал вброс российских пропагандистов о том, что в Одессе якобы собирается высадиться десант РФ и объяснил, почему это невозможно на данный момент.

Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке. Высаживать десант ради десанта – это самоубийственная миссия. Они потеряли достаточно серьезно десантные возможности в результате ударов по большим десантным кораблям

- заявил Плетенчук. 

Плетенчук подчеркнул, что для россиян подойти к побережью нереально, потому что они знают, что их там ждут.

Чтобы понять, возможна ли высадка десанта, нужно смотреть на линию боевого столкновения на суше и есть ли там такие продвижения, при которых есть смысл проводить встречную операцию по высадке десанта. По состоянию на сейчас ничего такого даже близко нет

- объяснил Плетенчук.   

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска хотят уничтожить Одессу, как и остальные украинские города, и выйти к границе с Молдовой и Румынией. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаУНН-Одесса
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Одесса
Tesla
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