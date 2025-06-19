"Суицидальная миссия": Плетенчук о вбросах РФ относительно "высадки" десанта в Одессе
Киев • УНН
Спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он объяснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.
В настоящее время высадка российского десанта в Одессе невозможна. Это самоубийственная миссия для оккупантов. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Плетенчук прокомментировал вброс российских пропагандистов о том, что в Одессе якобы собирается высадиться десант РФ и объяснил, почему это невозможно на данный момент.
Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке. Высаживать десант ради десанта – это самоубийственная миссия. Они потеряли достаточно серьезно десантные возможности в результате ударов по большим десантным кораблям
Плетенчук подчеркнул, что для россиян подойти к побережью нереально, потому что они знают, что их там ждут.
Чтобы понять, возможна ли высадка десанта, нужно смотреть на линию боевого столкновения на суше и есть ли там такие продвижения, при которых есть смысл проводить встречную операцию по высадке десанта. По состоянию на сейчас ничего такого даже близко нет
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска хотят уничтожить Одессу, как и остальные украинские города, и выйти к границе с Молдовой и Румынией.