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23 червня: в Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Повідомляється, що 23 червня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, а в Середземному морі перебуває два російські судна без "Калібрів". рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

23 червня: в Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні

У Чорному та Азовському морях 23 червня не було зафіксовано жодного ворожого корабля. Натомість у Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.     

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 23.06.2025 в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. В Середземному морі перебуває 2 кораблі рф. 

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.  

Флот НАТО стикається зі зростаючими загрозами через нові бойові технології - Business Insider22.06.25, 20:20 • 4034 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
Калібр (ракета)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Україна
Одеса
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