23 червня: в Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні

У Чорному та Азовському морях 23 червня не було зафіксовано жодного ворожого корабля. Натомість у Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 23.06.2025 в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. В Середземному морі перебуває 2 кораблі рф.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

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