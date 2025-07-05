В Черном и Азовском морях боевые корабли РФ отсутствуют - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях 5 июля не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Зато в Средиземном море находятся два российских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.07.2025 в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля, а в Средиземном море находятся два российских судна.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Норвегия выделит 638 миллионов долларов в 2025 году на поддержку морской коалиции, значительная часть этих средств пойдет на производство беспилотных морских судов в Украине. Это совместный проект с компанией Kongsberg Defence & Aerospace, который имеет важное оборонное значение для Украины.

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