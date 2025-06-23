Норвегія вироблятиме в Україні надводні дрони

У 2025 році Норвегія планує фінансувати створення безпілотних надводних суден на території України. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Норвегії у мережі Х.

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За словами очільника оборонного відомства Торе О. Сандвіка, країна зробить фінансовий внесок у межах міжнародної морської коаліції.

Норвегія виділила приблизно 6 мільярдів 700 мільонів норвезьких крон (638 мільйонів доларів США, – ред) у 2025 році на підтримку морської коаліції, яку очолює спільно з Великою Британією - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Він уточнив, що частину коштів спрямують саме на виробництво БПС на українській території.

"Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безпілотних морських суден з використанням технології KDA, з виробництвом в Україні", – повідомив міністр.

Міністерство оборони Норвегії зазначило, що розробкою займеться компанія Kongsberg Defence & Aerospace.

"KOGDefence (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво БПС в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду", – повідомили у відомстві.

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Безпілотні судна, які планують виготовляти в Україні, мають суттєве оборонне значення.

"Безпілотні судна відіграють вирішальну роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", – наголосили у Міністерстві оборони Норвегії.

Нагадаємо

Раніше Норвегія вже передавала Україні військову допомогу, зокрема системи ППО NASAMS, ракети та бронетехніку. Спільне виробництво БПС в Україні є черговим кроком у посиленні обороноздатності нашої держави.

Як повідомляв УНН, В Україні відкрився офіс провідного норвезького виробника озброєння Kongsberg Defence and Aerospace, зокрема відомого системами NASAMS, які вже використовуються для захисту українських міст від російських ракет і безпілотників.