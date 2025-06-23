Норвегія вироблятиме в Україні надводні дрони
Київ • УНН
Норвегія виділить 638 мільйонів доларів у 2025 році на підтримку морської коаліції, значна частина цих коштів піде на виробництво безпілотних морських суден в Україні. Це спільний проєкт з компанією Kongsberg Defence & Aerospace, який має важливе оборонне значення для України.
У 2025 році Норвегія планує фінансувати створення безпілотних надводних суден на території України. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Норвегії у мережі Х.
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За словами очільника оборонного відомства Торе О. Сандвіка, країна зробить фінансовий внесок у межах міжнародної морської коаліції.
Норвегія виділила приблизно 6 мільярдів 700 мільонів норвезьких крон (638 мільйонів доларів США, – ред) у 2025 році на підтримку морської коаліції, яку очолює спільно з Великою Британією
Він уточнив, що частину коштів спрямують саме на виробництво БПС на українській території.
"Частина цього фінансування буде використана для розробки та виробництва безпілотних морських суден з використанням технології KDA, з виробництвом в Україні", – повідомив міністр.
Міністерство оборони Норвегії зазначило, що розробкою займеться компанія Kongsberg Defence & Aerospace.
"KOGDefence (KDA) підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво БПС в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду", – повідомили у відомстві.
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Безпілотні судна, які планують виготовляти в Україні, мають суттєве оборонне значення.
"Безпілотні судна відіграють вирішальну роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", – наголосили у Міністерстві оборони Норвегії.
Нагадаємо
Раніше Норвегія вже передавала Україні військову допомогу, зокрема системи ППО NASAMS, ракети та бронетехніку. Спільне виробництво БПС в Україні є черговим кроком у посиленні обороноздатності нашої держави.
Як повідомляв УНН, В Україні відкрився офіс провідного норвезького виробника озброєння Kongsberg Defence and Aerospace, зокрема відомого системами NASAMS, які вже використовуються для захисту українських міст від російських ракет і безпілотників.