Норвегия будет производить в Украине надводные дроны

В 2025 году Норвегия планирует финансировать создание беспилотных надводных судов на территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Норвегии в сети Х.

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По словам главы оборонного ведомства Торе О. Сандвика, страна сделает финансовый взнос в рамках международной морской коалиции.

Норвегия выделила примерно 6 миллиардов 700 миллионов норвежских крон (638 миллионов долларов США, – ред) в 2025 году на поддержку морской коалиции, которую возглавляет совместно с Великобританией - заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

Он уточнил, что часть средств будет направлена именно на производство БПС на украинской территории.

"Часть этого финансирования будет использована для разработки и производства беспилотных морских судов с использованием технологии KDA, с производством в Украине", – сообщил министр.

Министерство обороны Норвегии отметило, что разработкой займется компания Kongsberg Defence & Aerospace.

"KOGDefence (KDA) подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве БПС в Украине с использованием норвежских технологий и опыта", – сообщили в ведомстве.

Дополнительно

Беспилотные суда, которые планируют производить в Украине, имеют существенное оборонное значение.

"Беспилотные суда играют решающую роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", – подчеркнули в Министерстве обороны Норвегии.

Напомним

Ранее Норвегия уже передавала Украине военную помощь, в частности системы ПВО NASAMS, ракеты и бронетехнику. Совместное производство БПС в Украине является очередным шагом в усилении обороноспособности нашего государства.

Как сообщал УНН, в Украине открылся офис ведущего норвежского производителя вооружения Kongsberg Defence and Aerospace, в частности известного системами NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.