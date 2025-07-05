В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях 05 липня не зафіксовано жодного ворожого корабля. Натомість у Середземному морі перебувають два російські судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 05.07.2025 у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, а в Середземному морі перебуває два російські судна.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Норвегія виділить 638 мільйонів доларів у 2025 році на підтримку морської коаліції, значна частина цих коштів піде на виробництво безпілотних морських суден в Україні. Це спільний проєкт з компанією Kongsberg Defence & Aerospace, який має важливе оборонне значення для України.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ