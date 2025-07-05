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В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 245 перегляди

Станом на 5 липня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано російських кораблів. У Середземному морі перебувають два ворожі судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях 05 липня не зафіксовано жодного ворожого корабля. Натомість у Середземному морі перебувають два російські судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.     

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 05.07.2025 у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, а в Середземному морі перебуває два російські судна.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Норвегія виділить 638 мільйонів доларів у 2025 році на підтримку морської коаліції, значна частина цих коштів піде на виробництво безпілотних морських суден в Україні. Це спільний проєкт з компанією Kongsberg Defence & Aerospace, який має важливе оборонне значення для України.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 11937 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Норвегія
Україна
Tesla
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