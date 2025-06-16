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россия убрала свои ракетоносители из Черного моря - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 80 просмотра

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 16 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находится 3 вражеских корабля.

россия убрала свои ракетоносители из Черного моря - ВМС ВСУ

В понедельник, 16 июня, россия убрала свои корабли из украинских морей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).   

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 утра 16.06.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 0 судов; в Азовское море – 3 судна, из них 1 двигалось х пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

В воскресенье, 15 июня в Черном море был зафиксирован один вражеский ракетоноситель без "Калибров" на борту.

Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации15.06.25, 21:14 • 2468 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
Tesla
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