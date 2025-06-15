У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: чи можливий запуск "Калібрів"

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, але без "Калібрів" на борту. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 15.06.2025 в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Низка чергових ракетних обстрілів і дронових атак, які росія здійснила проти України останніми тижнями, показали, що російські загарбники серйозно працюють у напрямку вдосконалення своїх технічних можливостей вбивати українців та руйнувати їх домівки. Зокрема, серйозних модифікацій зазнали ракети "Іскандер-М", які держава-агресор активно застосовує від початку повномасштабного вторгнення.

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру