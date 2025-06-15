У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: чи можливий запуск "Калібрів"

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
05:00 • 700 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 17356 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 42697 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 39778 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 40338 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 55865 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 48165 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 100672 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68738 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58517 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.2м/с
72%
750мм
Популярнi новини
Макрон вимагає звільнення французів-заручників та закликає Іран до переговорів14 червня, 21:05 • 10613 перегляди
По всій Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К23:41 • 4238 перегляди
В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США01:10 • 14238 перегляди
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState01:36 • 5662 перегляди
Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн02:26 • 4658 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 29782 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 101041 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 164456 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 171242 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 185944 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 100674 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 51310 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 100786 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 80580 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 145167 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: чи можливий запуск "Калібрів"

Київ • УНН

 • 922 перегляди

У Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», але без ракет. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких з ракетами.

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: чи можливий запуск "Калібрів"

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, але без "Калібрів" на борту. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.    

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 15.06.2025 в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", без ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Низка чергових ракетних обстрілів і дронових атак, які росія здійснила проти України останніми тижнями, показали, що російські загарбники серйозно працюють у напрямку вдосконалення своїх технічних можливостей вбивати українців та руйнувати їх домівки. Зокрема, серйозних модифікацій зазнали ракети "Іскандер-М", які держава-агресор активно застосовує від початку повномасштабного вторгнення.

Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру09.06.25, 02:05 • 35247 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Калібр (ракета)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Іскандер (ОТРК)
Чорне море
Босфор
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9