В Черном море находится один российский ракетоносец: возможен ли запуск "Калибров"

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 18:01 • 16423 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 41743 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 39139 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 39751 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 55551 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 48054 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 100263 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 68719 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58502 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
13 июня, 11:58 • 59607 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.2м/с
73%
750мм
Популярные новости
Российская железная дорога находится на грани банкротства – Служба внешней разведки Украины14 июня, 18:46 • 6432 просмотра
Макрон требует освобождения французских заложников и призывает Иран к переговорам14 июня, 21:05 • 10131 просмотра
В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США01:10 • 13721 просмотра
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – карты DeepState01:36 • 4722 просмотра
Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн02:26 • 3750 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 29422 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 100655 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 164180 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 170969 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 185607 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 100264 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 51170 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 100649 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 80455 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 145048 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

В Черном море находится один российский ракетоносец: возможен ли запуск "Калибров"

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр», но без ракет. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых с ракетами.

В Черном море находится один российский ракетоносец: возможен ли запуск "Калибров"

В Черном море находится один российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.    

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 15.06.2025 в акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Ряд очередных ракетных обстрелов и дроновых атак, которые Россия совершила против Украины в последние недели, показали, что российские захватчики серьезно работают в направлении совершенствования своих технических возможностей убивать украинцев и разрушать их дома. В частности, серьезные модификации претерпели ракеты "Искандер-М", которые государство-агрессор активно применяет с начала полномасштабного вторжения.

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру09.06.25, 02:05 • 35247 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
9К720 Искандер
Черное море
Босфор
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9