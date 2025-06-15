В Черном море находится один российский ракетоносец: возможен ли запуск "Калибров"

В Черном море находится один российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 15.06.2025 в акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Ряд очередных ракетных обстрелов и дроновых атак, которые Россия совершила против Украины в последние недели, показали, что российские захватчики серьезно работают в направлении совершенствования своих технических возможностей убивать украинцев и разрушать их дома. В частности, серьезные модификации претерпели ракеты "Искандер-М", которые государство-агрессор активно применяет с начала полномасштабного вторжения.

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру