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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко заявил, что обстрелы Украины будут продолжаться, пока РФ не будет принуждена к миру. Понятия "ответ" за обстрелы не существует.

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру, поэтому понятия "за что-то" не существует, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Надо четко понимать, что понятия "ответ" за что-то, если это касается российских обстрелов, не существует в принципе. Обстрелы как были так и будут, пока россиян не удастся принудить к миру

 - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что понятие "ответ" в информационный контекст вносит Россия с целью оправдать свои террористические действия.

"Это пропагандистский ход для их дипломатов, не больше", - добавил он.

Напомним

В Соединенных Штатах Америки считают, что угрозы российского диктатора владимира путина отомстить Украине за операцию "Паутина" еще не осуществились. Вместо этого кремль готовит мощный, многосторонний удар по Украине.

Дональд Трамп заявил, что спецоперация "Паутина" дала Путину повод бомбардировать украинские города. 

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post06.06.25, 13:38 • 65318 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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