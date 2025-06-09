Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру, тому поняття "за щось" не існує, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Треба чітко розуміти, що поняття "відповідь" за щось, якщо це стосується російських обстрілів, не існує в принципі. Обстріли як були так і будуть, поки росіян не вдасться примусити до миру