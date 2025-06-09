Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко заявив, що обстріли України триватимуть, поки РФ не буде примушена до миру. Поняття "відповіді" за обстріли не існує.
Обстріли продовжуватимуться, поки Росію не вдасться примусити до миру, тому поняття "за щось" не існує, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.
Треба чітко розуміти, що поняття "відповідь" за щось, якщо це стосується російських обстрілів, не існує в принципі. Обстріли як були так і будуть, поки росіян не вдасться примусити до миру
Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що поняття "відповідь" в інформаційний контекст вносить Росія з метою виправдати свої терористичні дії.
"Це пропагандистський хід для їх дипломатів, не більше", - додав він.
Нагадаємо
У Сполучених Штатах Америки вважають, що погрози російського диктатора володимира путіна помститися Україні за операцію "Павутина" ще не здійснилися. Натоімсть кремль готує потужний, багатосторонній удар по Україні.
Дональд Трамп заявив, що спецоперація "Павутина" дала Путіну привід бомбардувати українські міста.
"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post06.06.25, 13:38 • 65318 переглядiв