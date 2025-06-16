росія прибрала свої ракетоносії з Чорного моря - ВМС ЗСУ

У понеділок, 16 червня, росія прибрала свої кораблі з українських морів. Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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Зазначається, що станом на 06:00 ранку 16.06.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 0 суден; до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось х протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

У неділю, 15 червня в Чорному морі було зафіксовано один ворожий ракетоносій без "Калібрів" на борту.

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