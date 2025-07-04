Армия РФ вывела свои ракетоносители из Черного моря

В пятницу, 4 июля, Россия убрала свои корабли из украинских морей, однако два все еще остаются в Средиземном море. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06:00 04.07.2025г., в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находится 2 вражеских корабля.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 11 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Российская ракета "Искандер" попала в причал Одесского морского порта 3 июня. Погибли два человека, шестеро получили ранения, среди них граждане Сирии. Повреждена портовая инфраструктура.

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