Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря

У п'ятницю, 4 липня росія прибрала свої кораблі з українських морів, проте два все ще залишаються у Середземному морі. Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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За даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 04.07.2025р., в Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля. В Середземному морі перебуває 2 ворожі кораблі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з них 7 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

російська ракета "Іскандер" влучила в причал Одеського морського порту 3 червня. Загинули двоє людей, шестеро отримали поранення, серед них громадяни Сирії. Пошкоджено портову інфраструктуру.

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