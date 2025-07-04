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Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
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Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Станом на 4 липня 2025 року, у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі РФ. У Середземному морі перебувають два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 4 ракет.

Армія рф вивела свої ракетоносії з Чорного моря

У п'ятницю, 4 липня росія прибрала свої кораблі з українських морів, проте два все ще залишаються у Середземному морі. Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).   

Деталі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 04.07.2025р., в Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля. В Середземному морі перебуває 2 ворожі кораблі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з них 7 рухалися з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

російська ракета "Іскандер" влучила в причал Одеського морського порту 3 червня. Загинули двоє людей, шестеро отримали поранення, серед них громадяни Сирії. Пошкоджено портову інфраструктуру.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Сирія
Іскандер (ОТРК)
Чорне море
Босфор
Україна
Одеса
Tesla
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