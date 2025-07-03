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росія завдала удару по порту Одеси ракетаю "Іскандер": кількість поранених зросла до шести

Київ • УНН

 • 671 перегляди

російська ракета "Іскандер" влучила в причал Одеського морського порту 3 червня. Загинули двоє людей, шестеро отримали поранення, серед них громадяни Сирії. Пошкоджено портову інфраструктуру.

росія завдала удару по порту Одеси ракетаю "Іскандер": кількість поранених зросла до шести

Сьогодні вдень, 3 червня російська ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише УНН.

Сьогодні вдень ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих

- йдеться у повідомленні.

Кулеба також добавив, що ще шестеро отримали поранення. Серед них –  працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян

- написав Кулеба.

Він підкреслив, що вільне і безпечне судноплавство має бути не винятком, а нормою. Має бути жорстка міжнародна реакція. Світ не може залишати без відповіді цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру.

Нагадуємо

В Одесі пролунав вибух, повідомив міський голова Геннадій Труханов. Це сталося після нічної атаки дронів 3 липня, яка пошкодила багатоповерхівку та призвела до постраждалих.

В ніч на 3 липня Одеса зазнала атаки дронів, що призвело до суттєвих пошкоджень житлової багатоповерхівки.

Рятувальники звільнили 10 людей, серед яких двоє дітей, заблокованих на верхніх поверхах будинку, що постраждав від російського обстрілу. 50 мешканців евакуйовано, четверо постраждалих, трьох госпіталізовано.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Сирія
Іскандер (ОТРК)
Україна
Одеса
Tesla
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