росія завдала удару по порту Одеси ракетаю "Іскандер": кількість поранених зросла до шести

Сьогодні вдень, 3 червня російська ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. Загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише УНН.

Сьогодні вдень ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих - йдеться у повідомленні.

Кулеба також добавив, що ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян - написав Кулеба.

Він підкреслив, що вільне і безпечне судноплавство має бути не винятком, а нормою. Має бути жорстка міжнародна реакція. Світ не може залишати без відповіді цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру.

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