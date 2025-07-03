російські обстріли завдали Харкову збитків на 10 млрд грн - Терехов

Збитки, які були завдані Харкову російськими обстрілами наразі оцінюються в 10 мільярдів євро. Втім, реальна сума може бути більшою, оскільки експерти працюють на місцях і виявляють нові руйнації, пише УНН з посиланням на міського голову Харкова Ігора Терехова.

Деталі

Попередньо ми оцінюємо збитки в 10 млрд євро, але ж це коли працюють експерти, то ми маємо зовсім інші цифри, бо руйнація дуже серйозна. Не вдається одразу відзначити, але потім ми бачимо, що деякі будинки, на які ми розраховували щодо відбудови, ми не можемо відбудувати і вони будуть на жаль знесені - повідомив Терехов.

Міський голова зазначив, що наразі Харків є найбільш зруйнованим з-поміж великих міст України.

Що стосується інших питань, то хочу сказати, що Харків справді дуже і дуже постраждав. Я б хотів сказати, що це найбільш постраждале місто серед великих міст України, і сьогодні 8,5 тисяч житлових будинків мають руйнації - зазначив чиновник.

Він також додав, що внаслідок влучань по школах і дитсадках найбільше постраждав освітній сектор.

Найбільш постраждав освітній сектор, бо від початку війни ворог цілеспрямовано бив по закладах освіти і ми маємо дуже серйозні пошкодження перш за все шкіл і дитячих садочків. Крім того, і лікарні дуже постраждали. І звісно постраждав житловий фонд і ми робимо все можливе, щоб його відновити і люди мали можливість жити в своїх домівках - підсумував Терехов.

Доповнення

У червні Харків зафіксував антирекорд за кількістю ворожих авіаударів, що призвело до загибелі 15 мирних жителів та поранень 157 осіб, включаючи 25 дітей. 7 червня місто зазнало наймасштабнішої комбінованої атаки на цивільне підприємство.