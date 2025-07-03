российские обстрелы нанесли Харькову ущерб на 10 млрд грн - Терехов

Ущерб, нанесенный Харькову российскими обстрелами, в настоящее время оценивается в 10 миллиардов евро. Однако реальная сумма может быть больше, поскольку эксперты работают на местах и выявляют новые разрушения, пишет УНН со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Детали

Предварительно мы оцениваем ущерб в 10 млрд евро, но это когда работают эксперты, то мы имеем совсем другие цифры, потому что разрушения очень серьезные. Не удается сразу отметить, но потом мы видим, что некоторые дома, на которые мы рассчитывали относительно восстановления, мы не можем восстановить и они будут к сожалению снесены - сообщил Терехов.

Мэр отметил, что в настоящее время Харьков является наиболее разрушенным среди крупных городов Украины.

Что касается других вопросов, то хочу сказать, что Харьков действительно очень и очень пострадал. Я бы хотел сказать, что это наиболее пострадавший город среди крупных городов Украины, и сегодня 8,5 тысяч жилых домов имеют разрушения - отметил чиновник.

Он также добавил, что в результате попаданий по школам и детским садам больше всего пострадал образовательный сектор.

Больше всего пострадал образовательный сектор, потому что с начала войны враг целенаправленно бил по учебным заведениям и мы имеем очень серьезные повреждения прежде всего школ и детских садов. Кроме того, и больницы очень пострадали. И конечно пострадал жилой фонд и мы делаем все возможное, чтобы его восстановить и люди имели возможность жить в своих домах - подытожил Терехов.

Дополнение

В июне Харьков зафиксировал антирекорд по количеству вражеских авиаударов, что привело к гибели 15 мирных жителей и ранениям 157 человек, включая 25 детей. 7 июня город подвергся самой масштабной комбинированной атаке на гражданское предприятие.