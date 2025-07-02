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«Калибр» (семейство ракет)

россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 385 просмотра

Сегодня утром, 2 июля 2025 года, в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, один из которых является носителем «Калибров» с залпом до 4 ракет. Россия продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS, отключая системы автоматической идентификации.

россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ

В акватории Средиземного моря сегодня утром, 2 июля 2025 года, были зафиксированы российские корабли – носители крылатых ракет типа "Калибр", которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Подробности

Так, по состоянию на 06:00 среды в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Черном море также зафиксирован корабль россии. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна; в Азовское море – 5 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

По состоянию на 06:00 01.07.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".

россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский22.06.25, 16:47 • 3969 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Средиземное море
«Калибр» (семейство ракет)
Азовское море
Черное море
Босфор
Tesla
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