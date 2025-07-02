росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ

В акваторії Середземного моря сьогодні вранці, 02 липня 2025 року, були зафіксовані російські кораблі - носії крилатих ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-Морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00 середи в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Чорному морі також зафіксований корабель рф. В Азовськокому морі ворожі кораблі відсутні.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет