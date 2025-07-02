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«Калібр» (сімейство ракет)

росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Сьогодні вранці, 2 липня 2025 року, у Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм "Калібрів" із залпом до 4 ракет. росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ

В акваторії Середземного моря сьогодні вранці, 02 липня 2025 року, були зафіксовані російські кораблі  - носії крилатих ракет типу "Калібр", які країна-агресор вивела на бойове чергування. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-Морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Деталі

Так, станом на 06:00 середи в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Чорному морі також зафіксований корабель рф. В Азовськокому морі ворожі кораблі відсутні.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет

- йдеться у дописі.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна; до Азовського моря – 5 суден, з них 3 судна рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Станом на 06:00 01.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".

росія готує нові військові операції на території Європи - Зеленський22.06.25, 16:47 • 3969 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Чорне море
Босфор
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