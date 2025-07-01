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Чорне та Азовське моря вільні від ворожих кораблів - ВМС 1 липня 2025

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Станом на 01.07.2025 у Чорному та Азовському морях російських кораблів не зафіксовано, натомість у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі без "Калібрів".

Чорне та Азовське моря вільні від ворожих кораблів - ВМС

Станом на 06:00 01.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2895 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Середземне море
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Босфор
Одеса
Tesla
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