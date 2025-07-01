Чорне та Азовське моря вільні від ворожих кораблів - ВМС 1 липня 2025

Станом на 06:00 01.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна