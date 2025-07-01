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Чорне та Азовське моря вільні від ворожих кораблів - ВМС 1 июля 2025

Киев • УНН

 • 541 просмотра

Станом на 01.07.2025 у Чорному та Азовському морях російських кораблів не зафіксовано, натомість у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі без "Калібрів".

Чорне та Азовське моря вільні від ворожих кораблів - ВМС

По состоянию на 06:00 01.07.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Подробности

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных способностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине28.05.25, 14:23 • 2895 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Средиземное море
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Одесса
Tesla
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