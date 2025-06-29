Вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей, но продолжают курсировать в направлении Босфора - ВМС

По состоянию на 06:00 29.06.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 12 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных способностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

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