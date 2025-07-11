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Черное и Азовское моря без вражеских кораблей - ВМС

Киев • УНН

 • 614 просмотра

По состоянию на 11 июля 2025 года в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Черное и Азовское моря без вражеских кораблей - ВМС

По состоянию на 06:00 11.07.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине28.05.25, 14:23 • 2938 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Средиземное море
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
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