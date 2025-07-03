РФ держит в Черном и Средиземном морях 4 корабля – ВМС Украины

По состоянию на утро 3 июля 2025 года в Черном море зафиксирован один российский корабль без «Калибров». В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море находятся три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 4 ракет.

По состоянию на утро 03.07.2025 в Черном море зафиксирован один российский корабль, без «Калибров» на борту. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море находятся военные корабли РФ. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН. Детали Отмечается, что по состоянию на 06:00 03.07.2025 Россия держит на боевом дежурстве в Черном и Средиземном морях военные корабли. В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп до 4 ракет - говорится в сообщении. За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы. Напомним Норвегия выделит 638 миллионов долларов в 2025 году на поддержку морской коалиции, значительная часть этих средств пойдет на производство беспилотных морских судов в Украине. Это совместный проект с компанией Kongsberg Defence & Aerospace, который имеет важное оборонное значение для Украины. Новый санкционный пакет будет направлен против капитанов теневого флота рф – уполномоченный Президента