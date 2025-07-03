рф тримає у Чорному та Середземному морях 4 кораблі – ВМС України

Станом на ранок 3 липня 2025 року в Чорному морі зафіксовано один російський корабель без "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.