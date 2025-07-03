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рф тримає у Чорному та Середземному морях 4 кораблі – ВМС України

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Станом на ранок 3 липня 2025 року в Чорному морі зафіксовано один російський корабель без "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

рф тримає у Чорному та Середземному морях 4 кораблі – ВМС України

Станом на ранок 03.07.2025 у Чорному морі зафіксовано один російський корабель, без"Калібрів" на борту. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебувають військові кораблі рф. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.    

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 03.07.2025 росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях військові кораблі.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи.

Нагадаємо

Норвегія виділить 638 мільйонів доларів у 2025 році на підтримку морської коаліції, значна частина цих коштів піде на виробництво безпілотних морських суден в Україні. Це спільний проєкт з компанією Kongsberg Defence & Aerospace, який має важливе оборонне значення для України.

Новий санкційний пакет буде спрямований проти капітанів тіньового флоту рф – уповноважений Президента26.06.25, 14:51 • 2415 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Босфор
Норвегія
Україна
Tesla
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