российский пловец пропал во время заплыва в проливе Босфор в Турции
Киев • УНН
30-летний российский спортсмен Николай Свечников пропал во время 37-го Босфорского кросс-континентального заплыва в Стамбуле. Его поиски продолжаются, задействован вертолет и проверяются записи камер видеонаблюдения.
При попытке пересечь пролив Босфор в Турции пропал российский спортсмен Николай Свечников. Обстоятельства исчезновения 30-летнего россиянина расследуются властями Стамбула. В ближайшие сутки его попытаются найти с помощью вертолета, передает УНН со ссылкой на росСМИ и Anadolu Ajansı.
Детали
В Турции в городе Стамбул состоялся 37-й Босфорский кросс-континентальный заплыв, организованный TMOK (Турецкие Олимпийские игры), который собрал более 2800 спортсменов из 81 страны. Во время заплыва на 6,5 километров в открытой воде, пропал российский участник Николай Свечников, который в РФ известен своим опытом и собственной школой плавания.
Администрация губернатора Стамбула объявила, что в ходе проверок, проведенных после забега на 6,5-километровой трассе между Канлыджей и Куручешме, было установлено, что 30-летний профессиональный тренер по плаванию Николай Андреевич Свечников, участник от РФ, не добрался до финиша.
Записи с камер видеонаблюдения и чип, имплантированный в ноги пловцов, показали, что человек начал забег в стартовой точке, но не вышел из воды на финише. После инцидента подразделения береговой охраны начали обыскивать территорию вокруг трассы и вдоль Босфора, но не нашли никаких следов человека. Расследование инцидента продолжается
По последним данным, поиски пропавшего российского спортсмена активно продолжаются. Были проверены записи камер видеонаблюдения и чипы, которые были прикреплены к ногам пловцов, участников соревнований. Завтра российского пловца еще попытаются найти с помощью вертолета. Об этом сообщила ТАСС родственница спортсмена Елена Караман.
Напомним
Россия принудительно привлекает спортсменов призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины в свою армию. Спортсменам предлагают выступать под флагом РФ и совмещать военную службу с тренировками.