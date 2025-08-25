$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 3604 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 51441 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 39254 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 40412 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 143870 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 142914 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 59753 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 62028 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 63798 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50433 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 117065 просмотра
российский пловец пропал во время заплыва в проливе Босфор в Турции

Киев • УНН

 • 264 просмотра

30-летний российский спортсмен Николай Свечников пропал во время 37-го Босфорского кросс-континентального заплыва в Стамбуле. Его поиски продолжаются, задействован вертолет и проверяются записи камер видеонаблюдения.

российский пловец пропал во время заплыва в проливе Босфор в Турции

При попытке пересечь пролив Босфор в Турции пропал российский спортсмен Николай Свечников. Обстоятельства исчезновения 30-летнего россиянина расследуются властями Стамбула. В ближайшие сутки его попытаются найти с помощью вертолета, передает УНН со ссылкой на росСМИ и Anadolu Ajansı.

Детали

В Турции в городе Стамбул состоялся 37-й Босфорский кросс-континентальный заплыв, организованный TMOK (Турецкие Олимпийские игры), который собрал более 2800 спортсменов из 81 страны. Во время заплыва на 6,5 километров в открытой воде, пропал российский участник Николай Свечников, который в РФ известен своим опытом и собственной школой плавания.

Администрация губернатора Стамбула объявила, что в ходе проверок, проведенных после забега на 6,5-километровой трассе между Канлыджей и Куручешме, было установлено, что 30-летний профессиональный тренер по плаванию Николай Андреевич Свечников, участник от РФ, не добрался до финиша.

Записи с камер видеонаблюдения и чип, имплантированный в ноги пловцов, показали, что человек начал забег в стартовой точке, но не вышел из воды на финише. После инцидента подразделения береговой охраны начали обыскивать территорию вокруг трассы и вдоль Босфора, но не нашли никаких следов человека. Расследование инцидента продолжается

- говорится в заявлении.

По последним данным, поиски пропавшего российского спортсмена активно продолжаются. Были проверены записи камер видеонаблюдения и чипы, которые были прикреплены к ногам пловцов, участников соревнований. Завтра российского пловца еще попытаются найти с помощью вертолета. Об этом сообщила ТАСС родственница спортсмена Елена Караман.

Напомним

Россия принудительно привлекает спортсменов призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины в свою армию. Спортсменам предлагают выступать под флагом РФ и совмещать военную службу с тренировками.

Игорь Тележников

Спорт
Босфор
Стамбул
Турция
Украина