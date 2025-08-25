$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 3006 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 48307 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 37212 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 38431 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 140031 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 139452 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 58913 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 61598 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 63627 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50326 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
російський плавець зник під час запливу в протоці Босфор у Туреччині

Київ • УНН

 • 94 перегляди

30-річний російський спортсмен микола свєчніков зник під час 37-го Босфорського кросконтинентального запливу в Стамбулі. Його пошуки тривають, задіяно вертоліт та перевіряються записи камер відеоспостереження.

російський плавець зник під час запливу в протоці Босфор у Туреччині

Під час спроби перетнути протоку Босфор у Туреччині зник російський спортсмен микола свечніков. Обставини зникнення 30-річного росіянина розслідуються владою Стамбула. У найближчу добу його спробують знайти за допомогою вертольота, передає УНН із посиланням на росЗМІ та Anadolu Ajansı.

Деталі

У Туреччині в місті Стамбул відбувся 37-й Босфорський кросконтинентальний заплив, організований TMOK (Турецькі Олімпійські ігри), який зібрав понад 2800 спортсменів з 81 країн. Під час запливу на 6,5 кілометрів у відкритій воді, зник російський учасник микола свєчніков, який в рф відомий за своїм досвідом та власною школою плавання.

Адміністрація губернатора Стамбула оголосила, що під час перевірок, проведених після забігу на 6,5-кілометровій трасі між Канличою та Куручешме, було встановлено, що 30-річний професійний тренер з плавання микола андрійович свечников, учасник від рф, не дістався фінішу.

Записи з камер відеоспостереження та чіп, імплантований у ноги плавців, показали, що особа розпочала забіг у стартовій точці, але не вийшла з води на фініші. Після інциденту підрозділи берегової охорони почали обшукувати територію навколо траси та вздовж Босфору, але не знайшли жодних слідів особи. Розслідування інциденту триває

- ідеться у заяві.

За останніми даними, пошуки зниклого російського спортсмена активно тривають. Були перевірені записи камер відеоспостереження та чіпи, які були прикріплені до ніг плавців, учасників змагань. Завтра російського пловця ще  спробують знайти за допомогою вертольота. Про це повідомила тасс родичка спортсмена олена караман.

Нагадаємо

росія примусово залучає спортсменів призовного віку з тимчасово окупованих територій України до своєї армії. Спортсменам пропонують виступати під прапором рф та поєднувати військову службу з тренуваннями.

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
Босфор
Стамбул
Туреччина
Україна