російський плавець зник під час запливу в протоці Босфор у Туреччині
30-річний російський спортсмен микола свєчніков зник під час 37-го Босфорського кросконтинентального запливу в Стамбулі. Його пошуки тривають, задіяно вертоліт та перевіряються записи камер відеоспостереження.
Під час спроби перетнути протоку Босфор у Туреччині зник російський спортсмен микола свечніков. Обставини зникнення 30-річного росіянина розслідуються владою Стамбула. У найближчу добу його спробують знайти за допомогою вертольота, передає УНН із посиланням на росЗМІ та Anadolu Ajansı.
Деталі
У Туреччині в місті Стамбул відбувся 37-й Босфорський кросконтинентальний заплив, організований TMOK (Турецькі Олімпійські ігри), який зібрав понад 2800 спортсменів з 81 країн. Під час запливу на 6,5 кілометрів у відкритій воді, зник російський учасник микола свєчніков, який в рф відомий за своїм досвідом та власною школою плавання.
Адміністрація губернатора Стамбула оголосила, що під час перевірок, проведених після забігу на 6,5-кілометровій трасі між Канличою та Куручешме, було встановлено, що 30-річний професійний тренер з плавання микола андрійович свечников, учасник від рф, не дістався фінішу.
Записи з камер відеоспостереження та чіп, імплантований у ноги плавців, показали, що особа розпочала забіг у стартовій точці, але не вийшла з води на фініші. Після інциденту підрозділи берегової охорони почали обшукувати територію навколо траси та вздовж Босфору, але не знайшли жодних слідів особи. Розслідування інциденту триває
За останніми даними, пошуки зниклого російського спортсмена активно тривають. Були перевірені записи камер відеоспостереження та чіпи, які були прикріплені до ніг плавців, учасників змагань. Завтра російського пловця ще спробують знайти за допомогою вертольота. Про це повідомила тасс родичка спортсмена олена караман.
Нагадаємо
