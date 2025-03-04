росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС
Київ • УНН
росія примусово залучає спортсменів призовного віку з тимчасово окупованих територій України до своєї армії. Спортсменам пропонують виступати під прапором рф та поєднувати військову службу з тренуваннями.
На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни почали зганяти спортсменів призовного віку до лав своєї армії. Про це повідомляє УНН із посилання на Центр національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що спортсмени, які погодились виступати під окупаційним прапором, увійдуть до загального списку кандидатів у спортивні збірні рф.
Проте враховуючи виключення рф з низки спортивних змагань й не визнання світом окупованих територій, не виключено, що спортсменам доведеться все ж завершити свою карʼєру у спорті й бути ліквідованими на полі бою
У ЦНС додали, що наразі ці спортсмени поєднуватимуть військову службу із тренуваннями.
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