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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС

Київ • УНН

 • 80045 перегляди

росія примусово залучає спортсменів призовного віку з тимчасово окупованих територій України до своєї армії. Спортсменам пропонують виступати під прапором рф та поєднувати військову службу з тренуваннями.

росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни почали зганяти спортсменів призовного віку до лав своєї армії. Про це повідомляє УНН із посилання на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що спортсмени, які погодились виступати під окупаційним прапором, увійдуть до загального списку кандидатів у спортивні збірні рф. 

Проте враховуючи виключення рф з низки спортивних змагань й не визнання світом окупованих територій, не виключено, що спортсменам доведеться все ж завершити свою карʼєру у спорті й бути ліквідованими на полі бою

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що наразі ці спортсмени поєднуватимуть військову службу із тренуваннями.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях українські аграрії мають пройти підтвердження своєї діяльності за російськими стандартами. З 1021 підприємств Луганщини лише 175 отримали такий статус, решта "націоналізовані" або в процесі.

Десятки тисяч школярів на окупованій Луганщині вже у лавах "юнармії" та "двіженія пєрвих" рф - ЦНС03.03.25, 07:47 • 39550 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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