Десятки тисяч школярів на окупованій Луганщині вже у лавах "юнармії" та "двіженія пєрвих" рф - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях учасників “рухів” примушують до праці. Крім того, їх використовують у пропагандистських “гуманітарних місіях” та активно нав’язують їм російські наративи.
За "офіційною" статистикою російських окупантів станом на 1 березня 2025 року майже 5 800 дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області вже стали частиною так званої "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.
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Зазначається, що 50 000 школярів окупанти втягнули у черговий пропагандистський проєкт – "двіженія пєрвих". Крім того, у регіоні дії ініціатива "орлята росії".
Дітям утовкмачують у голови, що Україна – їхній ворог, а вони самі "рускіє". Їм розповідають, що бути солдатом кремля – це не просто нормально, а почесно. Їх готують до майбутньої війни, ще навіть не навчивши мислити. Зрештою, останнього окупанти бояться найбільше – тому мислити на ТОТ України трактується як злочин
Там також повідомили, що учасників згаданих "рухів" примушують до праці, використовують у пропагандистських "гуманітарних місіях" та активно нав’язують їм російські наративи.
Нагадаємо
У січні стало відомо, що окупанти запланували подвоїти зусилля по залученню до путінських підліткових і дитячих організацій юних українців на тимчасово захоплених територіях.
40 дітей з Бердянська примусово залучили до російської "Юнармії" - омбудсмен28.12.24, 05:47 • 27561 перегляд