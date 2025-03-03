Десятки тисяч школярів на окупованій Луганщині вже у лавах "юнармії" та "двіженія пєрвих" рф - ЦНС

За "офіційною" статистикою російських окупантів станом на 1 березня 2025 року майже 5 800 дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області вже стали частиною так званої "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

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Зазначається, що 50 000 школярів окупанти втягнули у черговий пропагандистський проєкт – "двіженія пєрвих". Крім того, у регіоні дії ініціатива "орлята росії".

Дітям утовкмачують у голови, що Україна – їхній ворог, а вони самі "рускіє". Їм розповідають, що бути солдатом кремля – це не просто нормально, а почесно. Їх готують до майбутньої війни, ще навіть не навчивши мислити. Зрештою, останнього окупанти бояться найбільше – тому мислити на ТОТ України трактується як злочин