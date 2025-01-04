росіяни запланували подвоїти на ТОТ кількість осередків "Юнармії" - Спротив

Окупанти запланували подвоїти зусилля по залученню до путінських підліткових і дитячих організацій юних українців на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

На тимчасово окупованих територіях ворог нарощує систему вербування українських підлітків до своїх мілітарних рухів. На 2025 рік він запланував збільшити вдвічі на ТОТ кількість центрів "Юнармії" – російського аналога гітлер’югенду. Також окупанти мають на меті збільшити кількість представників "Руху перших" та мережі мілітарних центрів "Воїн", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що таким чином росіяни намагаються взяти під контроль діяльність дітей та підлітків й інтегрувати їх у російський інформаційний простір.

"Надалі учасників мілітарних рухів агітують вступати до військових училищ, аби готувати нове м’ясо для майбутніх воєн імперії", - зауважили в Центрі нацспротиву

Нагадаємо

На окупованій Донеччині понад 5 тисяч дітей вступили до російської мілітаризованої організації "Юнармія". Окупанти планують проводити військові збори для дітей на полігонах Криму разом з контрактниками.